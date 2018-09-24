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56 млн рублей заплатила деревообрабатывающая компания за имущество мясокомбината «Иркутский»

24 сентября 2018

Компания «Ангара-ТимберЛайн» выкупает комплекс обанкроченного мясокомбината «Иркутский», сообщают sibnovosti.ru.

<p>Фото: om1.ru</p>

Фото: om1.ru

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Из итогового протокола электронного аукциона следует, Зарегистрированное в Иркутске ООО «Ангара-ТимберЛайн» оказалось единственным претендентом на очередной лот имущества ОАО Мясокомбинат «Иркутский». Ряд технологических объектов с земельными участками, расположенными в пределах 200-метровой водоохраной зоны Ангары, достались претенденту за 18,6 млн руб. Аукцион проходил в конце этой недели.

Ранее ООО «Ангара-ТимберЛайн» приобрело еще несколько лотов недвижимости мясокомбината в сумме за 37,4 млн руб. Таким образом, расходы компании на покупку имущества банкрота достигли 56 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Ангара-ТимберЛайн» занимается производством пиломатериалов. Его единственны учредителем указана Ирина Ануфриева.


<p>Фото: om1.ru</p>
/ СИА /
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