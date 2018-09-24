Увеличить финансирование по нескольким направлениям предлагают в Приангарье

Сегодня, 24 сентября, было проведено заседание регионального кабинета министров. Как сообщает пресс-служба правительства Приангарья, рассматривались вопросы увеличения финансирования в текущем году государственных программ, реализуемых на территории Иркутской области.

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Руслан Болотов назвал основные направления, по которым из областного бюджета планируется выделить дополнительные средства.

Так, субсидию на дошкольное и общее образование предлагается увеличить на 3 млрд 299 млн рублей. На сбалансированность местных бюджетов планируется направить дополнительно 2 млрд 400 млн рублей. На мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства закладывается сумма более одного миллиарда рублей. На повышение окладов работников технического и вспомогательного состава учреждений бюджетной сферы предлагается дополнительно выделить 400 млн рублей, а на поддержку сельхозпредприятий – 280 млн рублей. Для завершения расселения граждан из аварийного жилого фонда в городе Братске планируется выделить 104 млн рублей. Увеличение финансирования этих направлений в конце прошлой недели прошло обсуждение на бюджетной комиссии при правительстве Иркутской области по развитию программно-целевого управления с участием депутатов Законодательного собрания.

Председатель областного Правительства напомнил, что в этом году регион получил из федерального бюджета 556 млн рублей в виде «премии» за наращивание налоговой базы в 2017 году, отметил Руслан Болотов. Еще более миллиард рублей выделено региону в виде дотации для компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда бюджетникам в связи с увеличением МРОТ с 1 мая и на выплату с 1 января текущего года районных коэффициентов и процентных надбавок. Также Руслан Болотов отметил, что Минфин России четвертый год подряд присваивает Иркутской области первую – высшую – степень оценки качества управления региональными финансами.