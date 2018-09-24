Основная часть произведённых в Иркутской области потребительских товаров реализуется в регионе

За первое полугодие текущего года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года значительно увеличился ввоз в Иркутскую область из других регионов страны отдельных продуктов: колбасных изделий (на 16%), продуктов кисломолочных (на 18%), масла сливочного (на 24%). В то же время многократно уменьшился ввоз молока и сухих сливок.

По информации Иркутскстата, за полгода ввезено 9 тысяч тонн молока и более 5 тысяч тонн мяса.

Вывоз сливок, масла сливочного, молока, творога, кисломолочной продукции, сметаны, колбасных изделий, мяса и полуфабрикатов за пределы региона составил от 3 до 26% объема производства.

Приангарье имеет торговые связи со многими субъектами Российской Федерации. Из-за пределов региона поступает немалый объем продуктов.Основными поставщиками сметаны (90% общего ввоза), молока (68%), колбасных изделий (49%) были предприятия Красноярского края.Более четверти ввоза мяса (27%) обеспечила Челябинская область. Поставки мясных полуфабрикатов (31%) осуществлялись из Новосибирской области. Консервы мясные ввезены, в основном, из Республики Бурятия и Курганской области.Значительный объем (75%) продуктов сырных поступил из Омской области, 36% ввоза сыров обеспечили предприятия Алтайского края.Наиболее крупные поставки молока и сухих сливок (63%) осуществлялись из Оренбургской области, на её долю приходилось также 30% ввоза масла сливочного. Молоко и сливки сгущенные (41%) ввезены из Белгородской области. Московская область – основной поставщик продуктов кисломолочных (85%).Продукция, произведенная предприятиями Иркутской области, в основном, реализована на собственной территории.