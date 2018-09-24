Статистика по зарплатам разбивается о реальность

Статистика показывает, что в России растут заработные платы. В среднем по РФ за первое полугодие 2018 года зарплаты увеличились на 11,2%, согласно наблюдениям РИА «Рейтинг». Инфляция за этот же период составила 2,5% г/г, но даже с поправкой на неё показатели по зарплатам смотрятся неплохо.

С разбивкой по регионам картина выглядит очень неоднородно. Так, активно росли зарплаты в Ингушетии (+15,4%) и Кемеровской области (+15,2%), хорошие результаты демонстрировали Калмыкия, Омская область и Забайкалье. Минорным аккордом стали данные Марий Эл, где заработные платы выросли только на 6,9%, причем заметно проседали в марте и мае текущего года.

Потребительский спрос, между тем, выглядит ещё более неоднородно. Лето, впрочем, далеко не самый информативный период в отношении этого индикатора, но некоторые наблюдения все же можно сделать. Так, известно, что россияне этим летом были очень активны в сфере банковских кредитов, в лидерах спроса оказались кредитные карты. Кроме того, ожидая осложнений в экономике ввиду ухудшения внешнего фона и курсовой волатильности, выросли траты на крупную бытовую технику и автомобили. Но это большей частью покупки в кредит или рассрочку. Обращает на себя внимание тот факт, что в этом году часть россиян не поехала в отпуск, тогда же власти сообщили о наличии на руках у населения больших сумм средств. Это те самые деньги, которых банально не хватило на отдых, но и возвращать на депозит их не имело смысла из-за низких ставок. Они и пошли в расход.

Напомню, что, по данным Росстата, средняя заработная плата в России по итогам августа – это самые свежие данные – составила 41140 руб. (произошло снижение по сравнению с июльским значением в 42413 руб. и более высокими цифрами июня, максимумом за пять лет). Минимальный размер заработной платы составил 11163 руб., среднегодовой прирост зарплат по итогам августа оказался на уровне 7%. Данные за июнь текущего года оказались пиком индикатора, после этого два месяца показатель снижался и, скорее всего, просядет и в сентябре. Поправив индикатор на инфляцию, рост повседневных трат и размер теневого рынка занятости, получим цифру, едва ли заслуживающую внимания.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари