Сбербанк принял участие в Ярмарке финансовых решений FINFAIR’2018

Сбербанк принял участие в одном из крупнейших ежегодных образовательных мероприятий по финансовой грамотности — Ярмарке финансовых решений FINFAIR’2018.

Программа ярмарки рассчитана на тех, кто хочет узнать о наиболее надежных способах управления личными финансами и грамотного планирования семейного бюджета. В мероприятии приняли участие более 120 спикеров: представители Минфина России, Банка России, правительства Москвы, Московской биржи, крупнейших банков и брокерских компаний, а также ведущие российские экономисты и предприниматели.

Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель Департамента глобальных рынков SberbankCIB:

«Внимательное отношение к своим сбережениям и грамотное инвестирование личных средств, которым учат подобные мероприятия – это основа роста российского финансового рынка, который по активности граждан и частного капитала пока отстает от аналогичных развитых рынков. Как один из крупнейших участников этого рынка, Сбербанк через просветительскую работу в рамках ярмарки старается ускорить его рост».

На стенде Сбербанка гости ярмарки смогли получить консультацию финансовых экспертов, познакомиться с популярными финансовыми инструментами, технологическими новинками и актуальными инвестиционными идеями от лучших аналитиков Sberbank CIB в приложении «Сбербанк Инвестор», открыть брокерский счет. На мероприятии работали эксперты из подразделений брокерского бизнеса Сбербанка и аналитики Sberbank CIB, которые поделились секретами успешных инвестиций. Представители банка также приняли участие в дискуссионных панелях, провели мастер-классы и лекции.