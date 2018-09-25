Банк «Открытие» cтал партнером II Евразийского женского форума

Банк «Открытие» выступил партнером премии «Общественное признание» в рамках II Евразийского женского форума. Сертификаты номиналом 1 млн рублей лауреатам премии вручали член правления банка "Открытие" Надия Черкасова и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Премию получили: инновационный предприниматель и основатель компании «Нанобарьер» Марина Росс в номинации «Технология будущего», первая в мире женщина - космонавт Валентина Терешкова в номинации «Служение делу мира» и Наталья Залевская, единственный деятель искусств России, выступающий в жанре жестового пения, в номинации «Преодоление».

Надия Черкасова, которая представляет Россию в международном Фонде Всемирного банка Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi) и является председателем комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России», выступила на II Евразийском международном женском форуме в рамках заседания «Женской двадцатки» (W20). В своем выступлении она представила методику оценки уровня развития женского бизнеса в России на основе индекса женской предпринимательской активности (WBI), а также рассказала об инициативах по повышению цифровой грамотности женщин в эпоху Digital с помощью платформы Open Akademy, которую в октябре 2018 года планирует запустить банк «Открытие».

«Женщины пользуются возможностями интернета пассивно и не используют дистанционные каналы. Решить эту проблему поможет запуск платформы цифровой грамотности Open Akademy. Цифровизация выступает катализатором вовлечения женщин в экономику и формирует пространство для создания новых бизнес-моделей и новых платформ», - заявила Надия Черкасова.

В своём выступлении Надия Черкасова на примере России отметила, что 82% женщин используют интернет в бизнесе в основном для поиска информации. При этом только половина имеют сайт своей компании и всего лишь 19% используют CRM и другие ИТ-решения.