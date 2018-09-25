Дмитрий Левин займет пост заместителя президента-председателя правления банка «Открытие»

Дмитрий Левин назначен руководителем финансового блока банка «Открытие». После согласования Банком России он также войдет в состав правления «Открытия» и займет пост заместителя президента - председателя правления.

В новой должности Дмитрий будет курировать работу финансового департамента, казначейства и бухгалтерии, а также департамента взаимодействия с дочерними компаниями, отвечать за финансовую отчетность и взаимодействие с органами государственной власти.

До прихода в «Открытие» с июля 2017 года г-н Левин был руководителем банка «Восточный», сначала в должности исполнительного директора, а затем председателя правления. В 1999 – 2016 гг. Дмитрий Левин работал в банке «Русский Стандарт», куда пришел на должность старшего вице-президента, директора департамента межбанковских операций и финансового рынка, а с 2001 года в течение 15 лет занимал пост председателя правления. В период с 1990 по 1999 гг. Дмитрий работал в различных должностях в валютно-экономическом управлении министерства финансов СССР, в Сбербанке СССР, а также в Международном акционерном банке сберегательных банков и «Межкомбанке».

Дмитрий Левин с отличием окончил Московский финансовый институт в 1987 году, имеет степень кандидата экономических наук.