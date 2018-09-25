Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 медиарейтинга российских банков за август

Банк УРАЛСИБ занял 10 место в медиарейтинге российских банков по итогам августа 2018 года, поднявшись на одну позицию по сравнению с рейтингом за июль. В рейтинг вошли 50 наиболее цитируемых в информационном поле банков, работающих на территории РФ.

На медиарейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» повлияли следующие основные информационные события августа: позитивные данные финансовой отчетности за первое полугодие 2018 года по МСФО, проведение Банком значимых для рынка мероприятий, высокие позиции УРАЛСИБа в рыночных рейтингах, запуск новых продуктовых предложений и акций, новостная и комментарийная активность Банка.

Медиарейтинг составлен компанией «Медиалогия» для портала Banki.ru на основе собственной базы СМИ, включающей более 46 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Рейтинг готовится на основе МедиаИндекса, который отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.