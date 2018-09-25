Жительница Иркутской области выплатила более 100 тыс. рублей долгов по ЖКХ чтобы переоформить долю в квартире

Чтобы переоформить долю в квартире, жительнице Казачинско-Ленского района Иркутской области пришлось выплатить боле 100 тыс. рублей задолженности за коммунальные услуги.

Гражданка Г. на за три года невыплаты счетов ЖКХ задолжала управляющей компании и ресурсоснабжающим организациям 109 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

В рамках исполнительного производства судебным приставом Казачинско-Ленского районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области в качестве одной из мер принудительного исполнения было вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества – 1/2 доли в благоустроенной однокомнатной квартире.

При обращении в местный отдел Управления Росреестра по Иркутской области для переоформления документов на недвижимое имущество должнице было отказано. Гражданка Г. сразу же явилась на прием к судебному приставу, где ей разъяснили, что запрет не будет снят до того момента, пока задолженность не будет оплачена полностью. Женщина изыскала деньги и оплатил долг. После этого ограничение на проведение регистрационных действий в отношении недвижимости было отменено, что позволило гражданке Г. провести все необходимые операции по переоформлению документов.