«ГринКомБанк» проводит торги по продаже имущества банка

Проводятся торги по продаже имущества Акционерного общества «ГринКомБанк» в составе:

Лот Наименование, состав, характеристика Кол-во Минимальная цена, руб. 1 Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 255 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 9-11; 13-28, адрес объекта: Иркутская область, Иркутск г., Терешковой ул., д. 36. Условный номер 38:36:000033:0000:25:401:001:020033200:10001 1 9 000 000,00 (в т.ч. НДС 18%) 2 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации существующего административного здания, общая площадь 3 132 кв.м, адрес (иестонахождение) объекта: Иркутская область, г. Иркутск, свердловский район, ул. Терешковой, 36. Кадастровый номер: 38:36:000033:1303. Общая долевая собственность, доля в праве 8/100. 1 1 300 000,00 (НДС не облагается)

Время и дата торгов: 11 ч. 00 мин. 25 сентября 2018 года

Место проведения торгов: г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 8, этаж 2.

Организатор торгов: Акционерное общество «ГринКомБанк»

Местоположение объекта: г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 36

Сведение об обременении: не обременено

Ознакомление участников с условиями торгов, характеристиками имущества, документацией. Прием заявок осуществляется по адресу: г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 8 с 10 ч. 00 мин. с даты публикации настоящего объявления до 10 ч. 00 мин. 25 сентября 2018 года.

Условия торгов: Лица, желающие участвовать в торгах подают заявки до 25 сентября 2018 года. Задаток не взимается. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: а) Юридические лица: Выписка из ЕГРЮЛ; документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа. б) Физические лица: документ, удостоверяющий личность. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: а) представлены не все документы в соответствии с установленным перечнем; б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.

Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену за продаваемое имущество. При равенстве двух и более предложений о цене имущества на аукционе, победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. Предложения, содержащие цену ниже минимальной цены продажи, не рассматриваются. По результатам аукциона Банк и победитель аукциона (покупатель) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора. Результаты аукциона аннулируются. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится по условиям предусмотренным Договором купли-продажи.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (39543) 3-83-00 (Антонов Юрий Анатольевич)