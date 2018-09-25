Свыше 200 тысяч человек посетили Общероссийский фестиваль нашей еды «СВОЁ» в 2018 году

При поддержке Россельхозбанка 22-23 сентября на ВДНХ в Москве состоялся финальный этап Общероссийского фестиваля нашей еды «СВОЁ».

В 2018 году аналогичные мероприятия прошли в Туле, Ижевске и Великом Новгороде. Свыше 400 фермеров из разных регионов страны представили на фестивале различные подотрасли сельского хозяйства – молочное и мясное животноводство, растениеводство и овощеводство, переработку и другие направления. Натуральную и полезную продукцию российских фермерских хозяйств попробовали и приобрели свыше 200 тысяч человек.

РСХБ уделяет особое внимание кредитованию малого и среднего бизнеса и стремится оказать аграриям нефинансовую поддержку на всех этапах производства продукции, а также при ее реализации и продвижении собственных торговых марок на рынок.

«Россельхозбанк вкладывает значительные кредитные средства в развитие сельского хозяйства. Только с начала 2018 года мы направили в АПК 723 млрд рублей, в том числе более 100 млрд рублей – на кредитование малого и среднего предпринимательства. Организовав фестиваль «СВОЁ», банк пошел дальше – создал эффективную площадку, позволяющую фермерам наладить сбыт продукции и продвинуть на рынке собственные марки. Каждый посетитель фестиваля «СВОЁ» смог лично убедиться, что наши аграрии способны не только накормить огромную страну, но и вывести ее в число главных экспортеров продовольствия в мире», подчеркнул Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.