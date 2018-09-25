Благовещенский филиал Связь-Банка переводится в статус Операционного офиса

С 6 октября 2018 года Благовещенский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк» переходит в статус операционного офиса «Благовещенский» в структуре Приморского филиала с сохранением полного комплекса банковских услуг.

Это мера направлена на повышение качества обслуживания клиентов и сокращение времени проведения банковских операций.

Переоформление ранее заключенных Благовещенским филиалом договоров в связи с его переводом в статус операционного офиса не требуется. Условия обслуживания, адреса и телефоны подразделений останутся прежними.

С 6 октября 2018 года будут действовать новые платежные реквизиты Операционного офиса «Благовещенский» Приморского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк»:

«Благовещенский» Приморского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк»:

к/с №: 30101810205070000870 в Дальневосточном ГУ Банка России

наименование Банка: Приморский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк»

ИНН: 7710301140

КПП: 253643001

БИК: 040507870

В результате перевода Благовещенского филиала в статус операционного офиса изменятся номера банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам). Официальное письменное уведомление с новыми банковскими реквизитами можно получить по месту обслуживания счетов (вкладов).

Связь-Банк в соответствии с действующим законодательством несет ответственность по всем обязательствам, возникающим из договоров, заключенных в Благовещенском филиале.

Более подробную информацию о переводе можно получить по телефонам Контакт-центра ПАО АКБ «Связь-Банк»: 8 (800) 500-00-80 (круглосуточно, звонок по России бесплатно).