Неделя приема монет пройдет в Кемеровском офисе Связь-Банка

Кемеровский операционный офис Связь-Банка с 1 по 6 октября 2018 года примет участие в акции, организованной Центральным Банком РФ, по обмену монет на банкноты.

Для привлечения большего числа участников в дни проведения акции Кемеровский операционный офис Связь-Банка будет обменивать монет на купюры без дополнительной комиссии, предусмотренной регулярными тарифами Банка. Кроме того, желающих обменять монеты на банкноты ждут памятные подарки от Связь-Банка.

«Акция направлена на возврат в оборот металлических денег, которые время от времени накапливаются дома у жителей области, – рассказывает Управляющий директор по развитию розничного бизнеса Операционного офиса «Кемеровский» Никита Фишер. – Использование металлических денег экологичнее, чем применение бумажных. Срок их службы дольше, кроме того, такие акции помогают сократить объем производства и использования бумаги».

Операционный офис «Кемеровский» работает по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 9, с с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 14:00.