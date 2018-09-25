Трамвай без тормозов врезался в автобус на улице Советской в Иркутске

Фото: vk.com/irkdtp

В Октябрьском районе Иркутска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса №3 и трамвая №1, сообщают региональные СМИ.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Советской и Декабрьских событий рядом с танком «Иркутский комсомолец». Предположительно, водитель трамвая не справился с управлением из-за отказавших тормозов и врезался в пассажирский автобус, водитель которого ехал на красный свет.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Иркутской области, вызов на станцию скорой помощи поступил в 7:16 утра. В течение 12 минут на место прибыла бригада скорой медицинской помощи. На месте всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.

Один человек, состояние которого оценивается как легкой степени тяжести, отказался от госпитализации.

Еще три человека были доставлены в Иркутскую городскую клиническую больницу №3. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Им были проведены все необходимые диагностические мероприятия и оказана вся необходимая медицинская помощь. По результатам обследований пациенты направлены в специализированное отделение Иркутской городской клинической больницы №1 для дальнейшего получения медицинской помощи.

Подробности произошедшего уточняются.