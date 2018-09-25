В Иркутске вынесен обвинительный приговор руководителю кредитного потребительского кооператива

Кировский районныйсуд вынес обвинительный приговор председателю кредитного потребительского кооператива «Сберегательная касса». Сумма ущерба гражданам составила свыше 18 миллионов рублей. Следственными органами приняты меры, направленные на частичное возмещение причинённого материального вреда людям.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в 2014-2015 годах подсудимый основал в областном центре организацию, с целью привлечение денежных вкладов граждан. С декабря 2015 года фирма перестала выплачивать дивиденды вкладчикам, офис общества закрылся, а штат сотрудников был уволен.

От действий подсудимого пострадали почти 100 человек, проживающих в Иркутске, Ангарске и Шелехове. Жертвами стали граждане преимущественно пожилого возраста от 60 до 98 лет.

Для сбора доказательственной базы оперативники и следователи провели более 10 обысковых мероприятий и порядка 300 выемок документов.

В рамках расследования было проведено 30 судебных экспертиз, допрошено в качестве потерпевших и свидетелей около 300 человек. Объем уголовного дела составил 50 томов.

На основании собранных неопровержимых доказательств совершения противоправных деяний Кировским районным судом обвиняемый признан виновным в преступлении, квалифицируем частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение» и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно.