На 780 млн рублей увеличится финансирование здравоохранения Иркутской области до конца 2018 года

Правительство Иркутской области поддержало предложения министерства здравоохранения увеличить финансирование государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» в 2018 году на 779,1 млн рублей. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

На 167,8 млн рублей предложено увеличить финансирование высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. Министр Олег Ярошенко отметил, что дополнительные средства позволят увеличить количество пациентов, которым будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь в Иркутской областной клинической больнице и Областном онкологическом диспансере до 3711 человек. Жителям региона будут дополнительно выполнены операции по шунтированию и стентированию при инфаркте миокарда, установлены кардиовертеры при нарушении сердечного ритма, проведена дорогостоящая химиотерапия в соответствии с национальным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями». Все эти меры призваны повысить продолжительность жизни и сократить смертность.

Также предполагается увеличить финансирование на приобретение 48 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» и «С» в сумме 139,5 млн рублей.

Дополнительно на закупку медицинского оборудования выделят 120 млн руб. В том числе предусмотрено 63,45 млн рублей на оснащение медицинским оборудованием структурных подразделений медицинских организаций, вводимых в эксплуатацию после капитальных ремонтов: родильного дома ОГБУЗ «Усольская городская больница» и отделения реанимации ОГБУЗ «Иркутская Областная инфекционная клиническая больница». Еще 47 млн рублей будут направлены на приобретение высокоэффективного жидкостного хроматографа, позволяющего идентифицировать полный спектр наркотических веществ, в Иркутский областной психоневрологический диспансер. Таким образом поручение министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева и Государственного антинаркотического комитета по итогам выездной проверки положения дел в сфере реализации государственной антинаркотической политики на территории Иркутской области и оценки эффективности деятельности антинаркотической комиссии региона по оснащению химико-токсикологических лабораторий будет выполнено. 6,3 млн рублей будет направлено на приобретение гистопроцессора для СМЭ.

Почти на 4 млн рублей предложено увеличить финансирование для оснащения выездных бригад Иркутского областного центра медицины катастроф портативным анестезиологическим оборудованием.

В 2018 году для проведения выборочного капитального ремонта здания Саянского филиала ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» из областного бюджета было выделено 79,7 млн рублей. Предлагается дополнительно выделить средства областного бюджета на оснащение Саянского филиала в сумме 2,2 млн рублей. На выделенные средства учреждением планируется приобрести технологическое оборудование для прачечной и пищеблока.

Дополнительно 3 млн рублей планируется направить на обеспечение в 2018 году лекарственными препаратами пациентов, включенных в регистр пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.

Также дополнительно предусмотрено 42 млн рублей на закупку антибактериальных лекарственных препаратов для лечения больных туберкулезом с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя.

Кроме того, предлагается увеличить средства областного бюджета на приобретение иммунобиологических лекарственных препаратов в сумме 23,1 млн руб. По словам министра, это позволит в 2018 году обеспечить эпидемиологическое благополучие населения, инфекционную безопасность территории региона и выполнение рекомендаций Национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям: провести вакцинацию призывников, населения против гриппа, от пневмококковой инфекции в соответствии с требованиями Проекта по демографии, а также провести иммунизацию против менингококковой инфекции детей дошкольного возраста.

На закупку антиретровирусных препаратов и диагностических тест-систем предполагается увеличить средства в сумме 32,5 млн руб. Это позволит обеспечить антиретровирусной терапией около 500 человек.

Также увеличение финансирования областного бюджета предусмотрено на приобретение здания в поселке Молодежный Иркутского района для размещения поликлиники ОГБУЗ «Иркутская районная больница». Для этого потребуется 110 млн рублей. В 2019 году процедура приобретения здания будет завершена. Кроме того, до конца нынешнего года планируется выкупить здание Тулунского медколледжа.

До конца 2018 года министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области должно завершить строительно-монтажные работы по введению в эксплуатацию Боханской районной больницы. Это стало возможным за счет увеличения средств областного бюджета на 186,9 млн руб.

В целом, увеличение финансирования по линии министерства здравоохранения Иркутской области составит 693,6 млн рублей, по линии министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области – 85,5 млн руб.

С учетом этого финансирование государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» в 2018 году составит около 52 млрд рублей. Бюджетная комиссия 21 сентября и Правительство Иркутской области 24 сентября поддержали предложение министерства здравоохранения. Вопрос об увеличении финансирования будет рассмотрен на осеней сессии Законодательного Собрания Приангарья.