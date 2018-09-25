4,3 млрд рублей запланировано на подготовку к зиме в Приангарье

В Иркутской области по состоянию на 24 сентября 2018 года включены в работу 998 котельных во всех муниципальных образованиях (из 1005 теплоисточников). Подключены к теплоснабжению 94% жилых домов и 99% объектов социальной сферы. Эти данные назвал в своем докладе на заседании Правительства Иркутской области заместитель регионального министра жилищной политики, энергетики и транспорта Евгений Ветров. Заседание Правительства региона провел первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года Приангарье, по данным министерства, готовится к прохождению зимнего отопительного периода с некоторым опережением: лучше проходит ремонт тепловых, водопроводных, канализационных сетей, самих теплоисточников.

На подготовку к зиме было запланировано финансирование мероприятий на сумму 4,3 млрд рублей. По оперативным данным профинансировано на 24 сентября 2,7 млрд рублей.

Фактический запас угля составляет 243 тыс. тонн (более 80% от нормативного запаса), а фактический запас жидкого топлива – 27,5 тыс. тонн (153%).

Военные городки полностью обеспечены запасом угля (более 190% от норматива) и жидкого топлива (150%). Котельные здесь полностью готовы к отопительному периоду, завершаются ремонты тепловых, водопроводных, канализационных сетей. Задолженность за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы отсутствует.

По информации, представленной муниципальными образованиями, оформлено 17687 актов готовности на потребителей тепловой энергии (81%).

Руслан Болотов отметил, что на постоянном контроле Правительства Иркутской области находятся вопросы подготовки к ОЗП городов Байкальска и Вихоревки, а также микрорайона Зеленый в областном центре.

В 2018 г. Байкальск получил субсидию в 86 млн рублей из областного бюджета для разработки проектной документации на реконструкцию системы теплоснабжения и на выполнение первоочередных мероприятий по подготовке к отопительному сезону ТЭЦ города в размере 50 млн рублей. Здесь завершаются мероприятия, направленные на исполнение предписаний Ростехнадзора и снижение эксплуатационных затрат при производстве тепловой энергии. Из регионального аварийно-технического запаса Байкальскому муниципальному образованию выделено 15 тыс. т угля.

В Вихоревке отопительный период начат 17 сентября. В работе все котельные, подключены в полном объеме объекты социальной сферы, жилые дома. В котельной «Водогрейная» проходят ремонтные работы, не влияющие на прохождение отопительного периода. Правительство Иркутской области приняло исчерпывающие меры для подготовки городских объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону. На капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного оборудования, инженерных сетей и приобретение спецтехники выделены 30,6 млн рублей из областного бюджета. Из регионального аварийно-технического запаса предоставлены материалы и оборудование на сумму 842,6 тыс. рублей и уголь в количестве 5 тыс. т.

Председатель регионального Правительства отметил, что котельная микрорайона Зеленый в Иркутске принята в муниципальную собственность и закреплена на праве хозяйственного ведения за МУП «ТеплоЭнергоСервис». Руслан Болотов поручил министерству жилищной политики, энергетики и транспорта проинспектировать готовность объекта к работе в условиях отопительного периода.

На заседании Правительства также отметили нестабильную работу организаций коммунального комплекса в Казачинско-Ленском, Мамско-Чуйском районах, п. Янгель Нижнеилимского района, низкие показатели по созданию нормативного запаса топлива на отопительный период 2018-2019 годов в муниципальных образованиях Нижнеилимского, Усть-Кутского, Слюдянского районов, высокую задолженность организаций коммунального комплекса за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы в городах Братск и Зима, Усть–Кутском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Братском районах.

– Во всех территориях Иркутской области необходимо обеспечить получение паспортов готовности не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября – для муниципальных образований в соответствии с правилами, утвержденными приказом Минэнерго России, – потребовал Руслан Болотов.