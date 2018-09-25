Закон по защите граждан предпенсионного возраста принят окончательно

Поправки в УК РФ об установлении ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста принят Государственной Думой в третьем, окончательном чтении. Как сообщает пресс-служба ГД, в поддержку инициативы высказалось 377 парламентариев.

Фото: duma.gov.ru

Как подчеркнул Председатель ГД Вячеслав Володин, «три фракции поддерживают принятие законопроекта, который решает вопросы защиты прав работающих граждан предпенсионного возраста».

«Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов», – гласит новая статья УК РФ 1441, которая вводится в Кодекс данными поправками.

Под предпенсионным возрастом предлагается понимать возрастной период продолжительностью до 5 лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ.

«Нам необходимо, особенно в этот переходный период – когда вносятся изменения в пенсионную систему – сделать все, чтобы человек труда, гражданин предпенсионного возраста был защищен», – отмечал ранее Председатель ГД Вячеслав Володин.

При этом, по мнению Председателя ГД, данная норма закона будет носить скорее превентивный характер, «и будет психологически воздействовать на тех, кто при принятии решения начнет думать о том, как без серьезных на то оснований уволить работника предпенсионного возраста или не взять его на работу».

Напомним, что законопроект о совершенствовании пенсионной системы был внесен Правительством РФ в Государственную Думу 16 июня. После принятия 19 июля в первом чтении документ был разослан во все субъекты РФ для подготовки поправок ко второму чтению.