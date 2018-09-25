ВТБ на четверть увеличил число миноритарных акционеров в Сибири

Количество акционеров ВТБ в Сибирском федеральном округе с начала года увеличилось на 22,5% и превысило 7 тысяч. Регионами-лидерами по приросту стали Красноярский край, а также Новосибирская и Иркутская области. В последней проживает наибольшее число держателей акций банка в СФО – около 1,5 тысяч инвесторов.

С начала 2018 года количество инвесторов-частных лиц ВТБ в России увеличилось на 20% и превысило 116 тысяч человек. Этому способствовали успешное выполнение стратегии группы ВТБ, привлекательная цена приобретения акций, дивидендная политика банка, а также уникальная программа привилегий для акционеров, предполагающая существенные преференции при оформлении банковских и финансовых услуг.

В течение года ВТБ проводит более 70 встреч с акционерами и стейкхолдерами банка в различных городах России. В сентябре специалисты банка провели семинар в Красноярске, до этого мероприятия в различных форматах для миноритариев, клиентов, студентов и представителей СМИ состоялись в Томске, Новосибирске, Красноярске. В планах до конца года - встречи с акционерами и студентами Иркутской области.

Представители банка и эксперты-аналитики в ходе семинаров делятся информацией о деятельности Группы ВТБ, рассказывают об особенностях и инструментах работы на фондовом рынке, позволяющих увеличить доход от инвестиций, проводят мастер-классы и конкурсы для молодежи по управлению личными финансами.

Акционерам банка доступны уникальные возможности: банк разработал мобильные приложения «Акционер ВТБ» и «Мои инвестиции», позволяющие быть в курсе актуальной информации и управлять личными инвестициями. Кроме этого, акционеры пользуются привилегиями в рамках специальных предложений. В зависимости от объема пакета акций, владельцам предоставляются льготные условия оформления кредитных карт и пакетов банковского обслуживания, сниженные комиссии депозитария и проценты по кредитам, включая ипотеку и страхование.

Руководитель службы по работе с акционерами банка ВТБ Владимир Хоткин отметил: «Мы видим, что меняется портрет наших акционеров, в том числе в Сибири. Все больше молодых людей рассматривают акции банка в качестве инвестиционного инструмента и готовы им активно пользоваться. Сибирский федеральный округ перспективен для развития деятельности нашей службы: мы определили для себя регионы, где будем усиливать свою работу. Планируем развивать сотрудничество с вузами Иркутска, Новосибирска, Красноярска и Томска, поскольку финансовая грамотность сегодняшних студентов – залог будущего экономического успеха нашей страны. Мы всегда открыты к диалогу и готовы рассматривать новые формы взаимодействия с различными аудиториями».