Альфа-Банк ввел возможность бесплатного снятия наличных в банкоматах других банков по всему миру

25 сентября 2018 года Альфа-Банк обновил свою линейку дебетовых карт. Теперь для всех дебетовых карт предусмотрено бесплатное обслуживание карты и бесплатное снятие наличных по всему миру, а также начисление процента на остаток по счету, при условии выполнения критерия по ежемесячным тратам с карты либо по среднемесячному остатку на всех текущих счетах клиента.

«С дебетовой карты начинаются отношения банка и клиента. — говорит Майкл Тач, руководитель Блока „Розничный бизнес“ Альфа-Банка. — Наше новое предложение мы сделали максимально простым и удобным. Банк поощряет активных пользователей наших карт комплексом выгодных и понятных льгот: мы отменили комиссию за снятие наличности в любых банкоматах, отменили плату за обслуживание, повысили процент на остаток и дали дополнительные бонусы».

Ранее действовавшие пакеты обслуживания, кроме пакета для премиальных клиентов, перестали действовать. Теперь тарифы и условия обслуживания фиксированы для каждой дебетовой карты новой линейки. В новой линейке останутся полюбившиеся клиентам карты с преимуществами — CashBack, AlfaTravel, «Перекресток» и другие. Флагманом линейки стала Альфа-карта, с которой клиенты смогут одновременно получать проценты на остаток и кэшбэк — до 3% кэшбэка на все покупки и до 7% на остаток по карте с возможностью бесплатного обслуживания.

Кроме того, мы улучшили наше премиальное предложение «Премиум» и наполнили его дополнительными преимуществами: премиальной картой с бесплатным обслуживанием, бесплатным снятием наличных в любых банкоматах, 12 бесплатных трансферов в аэропорт в год и неограниченным числом проходов Priority Pass.

Клиенты, у которых уже есть карты Альфа-Банка, также могут перейти на новую линейку и сразу начать получать все бонусы.

С новыми тарифами и условиями можно ознакомиться на сайте банка: https://alfabank.ru/everyday/debit-cards/alfacard.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.