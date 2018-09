Альфа-Банк представляет выставку Александры Паперно «Любовь к себе среди руин»

Министерство культуры Российской Федерации, Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, Smart Art и Альфа-Банк представляют выставку московской художницы Александры Паперно «Любовь к себе среди руин». Она пройдет с 14 ноября по 13 декабря 2018 во флигеле «Руина» — бывшем здании конюшен при усадьбе Талызиных на Воздвиженке, которое с 2017 года работает как выставочное пространство.

Именно павильон «Руина» музея архитектуры стал отправной точкой в подготовке творческой концепции Паперно. Руина — важнейший образ культуры Нового времени, который выражает эстетику медленного распада, меланхолию и тоску по «золотому веку». Работая с этим контекстом, художница отыскивает точки разрыва связей. В серии графических работ на первом этаже гости увидят так называемые «отмененные созвездия», не признанные Международным астрономическим союзом. На третьем этаже разместятся фотонатюрморты на тему образования. Эта опора цивилизации предстает набором пустых правил и кодов, смысл которых давно потерян.

Центральным элементом выставки станет сломанная колонна — скульптурный объект, пронизывающий три этажа павильона «Руина». Вертикальная ось как бы стягивает отдельные группы работ, заставляя пространство «встряхнуться», освободиться от груза смыслов, собственной истории и «нажитых» культурных контекстов. Колонна Паперно — еще один символ современной культуры, которая многократно распадалась и пересобиралась вновь.

«Любовь к себе среди руин» — уже второй совместный проект Smart Art и Альфа-Банка. При его поддержке в 2017 году в Москве состоялась дебютная выставка художницы Дарьи Иринчеевой «Пустое знание». «Выставки Александры Паперно и Дарьи Иринчеевой продолжают традицию меценатства в сфере культуры и искусства, которая существует с самого основания Альфа-Банка. Принимая участие в таких проектах, мы помогаем перспективным российским художникам воплотить свои идеи и обрести широкое признание», — подчеркнул Член Правления банка Максим Першин.

Альфа-Банк на протяжении многих лет активно содействует развитию и продвижению современного искусства. Благодаря его финансовой поддержке был восстановлен знаменитый «Павильон России» в Венеции, построенный по проекту А.В. Щусева. Вплоть до сегодняшнего дня банк продолжает поддерживать эту престижную площадку, представляющую нашу страну на Венецианской биеннале современного искусства.

В числе крупных международных событий, состоявшихся при его участии, — выставки работ Казимира Малевича в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке и Галерее Тейт Модерн в Лондоне. В августе текущего года Альфа-Банк привез в Екатеринбург одно из самых знаковых полотен ХХ века — картину Кузьмы Петрова-Водкина «Купание красного коня». Уникальный экспонат был предоставлен Третьяковской галереей для выставки «Дар Казимиры Басевич музеям России», объединившей работы таких знаменитых художников, как Николай Рерих, Борис Кустодиев, Михаил Врубель, Александр Бенуа.

О художнике:

Александра Паперно родилась в 1978 году в Москве. В 2000 году окончила в Нью-Йорке университет Cooper Union for the Advancement of Science and Art, где училась у Дори Эштон, Роберта Брир и Ханса Хааке.

Первая персональная выставка состоялась в 2004 году в Государственном центре современного искусства (ГЦСИ, Москва). Среди ее последних персональных выставок: «Отменённые созвездия» (Galerie Volker Diehl, Берлин, 2018), «Об устройстве сна шестой пятилетки» (Центр современной культуры «Смена», Казань, 2015).

Участница многочисленных групповых выставок, в том числе: Пражской биеннале современного искусства (2005), «Dreaming Russia» (Музей Альбертина, Вена, 2013), 5-ой Московской биеннале современного искусства «Больше света» (2013), «Молоко без бутылки» (Приволжский филиал Государственного центра современного искусства, Нижний Новгород, 2014), «Кинотеатр повторного фильма» (кинотеатр «Круговая кинопанорама», ВДНХ, Москва, 2015), «Обсерватория» (Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Нижний Архыз, 2016), 4-ой Уральской индустриальной биеннале «Новая грамотность» (2017), «Первой Триеннале российского современного искусства» (Музей современного искусства «Гараж», Москва, 2017), «Moenlight Sonata» (Kunsthal 44Møen, Мён, 2018), «Генеральная репетиция» (Московский музей современного искусства, 2018), «Передумали? Ничего страшного!» (Музей MAMbo, Болонья, 2018).

Живет и работает в Москве.

Организаторы выставки:

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева был учрежден 1 января 1934 года, одновременно с учреждением Академии архитектуры СССР. Коллекция музея насчитывает более 1 миллиона единиц хранения: это и архитектурная графика, в том числе самых крупных русских и советских архитекторов, коллекция обмерных чертежей памятников русской архитектуры, модели и макеты, а также живопись, ткани и гобелены, уникальная мебель, гравюры и литографии, надгробия, художественный металл, предметы декоративно-прикладного искусства. Фототека музея — одно из самых обширных в мире собраний фотоматериалов по архитектуре и градостроительству. Сегодня Музей архитектуры размещается в бывшей усадьбе Талызиных XVIII-XIX веков, и включает три выставочных пространства: Анфилада (главного усадебного дома), Государев Аптекарский приказ (памятник XVII в.) и Руина (флигель усадебного дома).

Smart Art — консалтинговая компания в cфере искусства, которая тесно сотрудничает с российскими художниками и стремится к развитию рынка современного искусства. Цель Smart Art — повысить узнаваемость художников, для чего компания предлагает комплексные программы продвижения и образовательные инициативы. Smart Art выступает посредником между молодыми художниками и новым поколением коллекционеров и предоставляет новые платформы для их взаимодействия. Реализованные проекты: выставка Сергея Сапожникова в пространстве кинотеатра «Ударник», персональный проект Дарьи Иринчеевой в московском представительстве аукционного дома Christie’s и другие.

Генеральный партнер выставки Александры Паперно — Альфа-Банк:

