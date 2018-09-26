Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ

Сбербанк и ДОМ.РФ (единый институт развития в жилищной сфере) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках которого предполагается совместная разработка механизма гарантирования кредитов застройщиков.

Гарантии ДОМ.РФ по целевым кредитам застройщиков будут способствовать замещению средств дольщиков на банковское финансирование, так как банки смогут использовать данный механизм для снижения своих рисков.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мероприятия Правительства по замещению средств граждан банковским финансированием, а также происходящие в сфере жилищного строительства изменения предусматривают создание механизмов, которые будут минимизировать риски дольщиков и обеспечивать их права. Предоставление гарантии ДОМ.РФ по кредитам застройщиков и повышение прозрачности строительной отрасли позволят банкам увеличить объемы финансирования жилья. Для того, чтобы показать, как на практике работает данный механизм, мы планируем реализовать пилотную сделку с использованием такой гарантии».

При реализации пилотных сделок стороны будут взаимодействовать с федеральными органами государственной власти и Банком России, в том числе инициировать внесение изменений в нормативные документы и законодательные акты.

Артем Федорко, заместитель генерального директора ДОМ.РФ:

«Совместная работа с крупнейшим российским банком даст нам возможность учесть весь опыт взаимодействия кредитных организаций с застройщиками. Использование механизма гарантий позволит банковской системе кратно увеличить объемы кредитования жилищного строительства, а банкам среднего размера – участвовать в реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий, обеспечив плавный переход на новую модель финансирования отрасли. В среднесрочной перспективе для полного замещения средств дольщиков необходим рост объемов проектного финансирования жилищного строительства в 7 раз: с 0,6 до 4,3 трлн рублей, полагаем что до половины от этого объема может быть реализовано с использованием нового механизма».

Гарантии ДОМ.РФ станут инструментом, который позволит банковской системе увеличивать объемы финансирования жилищного строительства и участвовать в большем количестве проектов, тем самым обеспечив переход на проектную модель финансирования отрасли.

Механизм гарантирования целевых кредитов застройщикам разрабатывается в соответствии с «дорожной картой» по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан (утверждена Правительством Российской Федерации 21 декабря 2017 года).