Сбербанк присоединился к программе лояльности платежной системы «Мир»

Сбербанк присоединился к программе лояльности платежной системы «Мир».

Теперь держатели карт «Мир» Сбербанка смогут возвращать часть средств от покупки, совершив ее по карте «Мир» у партнеров программы. Размер суммы кешбэка зависит от условий конкретного партнера. Участвовать в программе и получать кешбэк может любой держатель карты «Мир» Сбербанка, зарегистрировавшись на privetmir.ru.

Светлана Кирсанова, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:

«На сегодняшний день нами выпущено более 26 миллионов карт ʺМирʺ. Помимо самого кешбэка, наши клиенты, как и прежде, продолжат получать бонусы программы лояльности ʺСпасибо от Сбербанкаʺ».

Максим Лазырин, коммерческий директор НСПК (оператор платежной системы «Мир»):

«Подключение Сбербанка, крупнейшего эмитента национальных платежных карт, к нашей программе лояльности — важный шаг для миллионов держателей карт ʺМирʺ. Теперь они смогут воспользоваться всеми преимуществами оплаты по карте ʺМирʺ и получать от покупок у всех партнеров программы двойную выгоду, которая складывается из кешбэка от партнерских торговых предприятий и бонусов, начисляемых самим банком».

Подробные условия и география программы, а также список партнеров программы лояльности платежной системы «Мир» — на портале www.privetmir.ru.