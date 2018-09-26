Сбербанк признан самым медийным банком благодаря борьбе с киберперступностью

Сбербанк стал лидером медийного рейтинга «Медиалогия» по качественному показателю «МедиаИндекс» среди российских банков. Рейтинг отражает количественное и качественное присутствие компании в информационном поле, зависит от влиятельности СМИ, упоминающих ее, заметности сообщений, яркости упоминаний объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

В числе главных событий, обеспечивших лидерство Сбербанка, стали запуск осенней акции, по снижению ставок потребительского кредитования на 0,2–1,2%, и подписание Президентом - Председателем Правления Сбербанка Г.О. Грефом и основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом соглашения о вхождении банка в число партнёров-основателей Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума.

В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 46 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Данные были рассчитаны 18 сентября 2018 года.