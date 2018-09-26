ВТБ и ГК Росатом договорились о сотрудничестве в сфере финансирования проектов Северного морского пути

ВТБ заключил с госкорпорацией «Росатом» меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере финансирования проектов, связанных с обеспечением безопасного круглогодичного судоходства в акватории Северного морского пути.

Со стороны банка ВТБ меморандум подписал заместитель президента — председателя правления Валерий Лукьяненко, со стороны госкорпорации «Росатом» — первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров в ходе официальной встречи в рамках V Международного форума «NDEXPO 2018».

Меморандум призван стать платформой для установления и развития стратегического делового партнерства на долгосрочной и взаимовыгодной основе в области обеспечения развития арктического флота и безопасного судоходства в акватории Северного морского пути. Предусмотрена возможность предоставления лизингового финансирования, кредитования, банковских гарантий и других финансовых инструментов по проектам, реализуемым госкорпорацией «Росатом» в рамках развития ледокольного флота.

Валерий Лукьяненко подчеркнул: «Сотрудничество банка ВТБ и предприятий госкорпорации „Росатом“ носит долговременный характер и способствует развитию атомной отрасли страны, повышая ее конкурентоспособность, особенно в такой стратегической для государства сфере, как обеспечение функционирования Северного морского пути».