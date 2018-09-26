Наблюдательный совет ВТБ одобрил сделку по покупке банка «Возрождение»

25 сентября Наблюдательный совет ВТБ одобрил решение о приобретении контрольного пакета акций банка «Возрождение» у фонда Bonum Capital. Соответствующие регуляторные согласования со стороны ЦБ РФ и ФАС были получены банком ранее. На первом этапе сделки ВТБ приобретает не менее 85% акций «Возрождения».

Далее ВТБ сделает миноритарным акционерам банка «Возрождение» обязательное предложение о выкупе акций. До января 2019 г. им смогут воспользоваться все миноритарные акционеры.

После этого будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков, которая планируется к завершению в 2020 году. Стратегия развития «Возрождения» будет предполагать дальнейшее усиление позиций банка на рынке Московской области в работе с розничными и корпоративными клиентами. Команда банка «Возрождение», обладающая большим опытом работы в Московской области и других регионах присутствия, будет сохранена.

Приобретение «Возрождения» позволит ВТБ существенно нарастить объем привлеченных средств населения и увеличить кредитный портфель физических лиц. Активными клиентами «Возрождения» на сегодняшний день являются свыше 750 тысяч физических лиц, в том числе более 400 тысяч зарплатных клиентов. Количество активных клиентов — юридических лиц составляет 53 тысячи, в том числе 43 тысячи компаний малого бизнеса. Региональная сеть банка насчитывает 116 точек продаж в 82 городах РФ, в том числе 16 филиалов и 99 дополнительных офисов.

ВТБ намерен сохранить ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются клиенты «Возрождения» — как физические, так и юридические лица. Развитие продуктового ряда и повышение его конкурентных преимуществ будут продолжены с опорой на все технологические, продуктовые и финансовые возможности группы ВТБ.

Сделка является денежной, ее условия и цену банк не раскрывает.