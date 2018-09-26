Топ-менеджеры «Открытия» вошли в число лучших управленцев страны

Представители банка «Открытие» заняли верхние строчки рейтинга «Топ-1000 российских менедежеров». 1 место среди высших руководителей коммерческих банков занял президент-председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов. На втором месте среди лучших ИТ-директоров оказался Сергей Русанов.

В число лучших управленцев банковской отрасли со стороны «Открытия» также вошли финансовый директор Андрей Скворцов, начальник управления внешних и внутренних коммуникаций Анна Кантер, директор по маркетингу Дмитрий Мельников и директор юридического департамента Александр Полуянов. В категории «Финансовый сектор» также были отмечены менеджеры «Открытие Брокер» - первый заместитель генерального директора Владимир Крекотень, вошедший в число лучших коммерческих директоров, а также начальник управления маркетинга Татьяна Зворыгина.

Ежегодный рейтинг «Топ-1000» формируется Ассоциацией менеджеров при консультационной поддержке ИД «Коммерсантъ» и верифицируется членами «Академии премии «Топ-1000». Изначальный список бизнес-лидеров формируется c использованием рейтинга цитируемости, а также на основе перечня лауреатов прошлых годов. Текущий рейтинг составлен по итогам 2017 года, соответствующее исследование "Ассоциации менеджеров" проводилось в 2018 году.