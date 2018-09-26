Две трети женщин в России хотели бы открыть свой бизнес – результаты пятой волны оценки женской предпринимательской активности

Индекс женской предпринимательской активности WBI (Women Business Index) в августе 2018 года составил 69,4 п.п. С момента старта исследования в 2015 году Индекс вырос на 13 п.п.

Таковы результаты пятой волны оценки Индекса WBI (Women Business Index)1 . Регулярное исследование уровня благоприятствования деловой и социальной среды для развития женского предпринимательства в России проводится по инициативе Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» при поддержке ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и Агентства стратегических инициатив. Оператором исследования выступает Аналитический центр НАФИ.

Индекс женской предпринимательской активности WBI представляет собой агрегированный относительный показатель, характеризующий деловую активность женщин с трех позиций: культура предпринимательства (отношение общества к женщинам-предпринимателям), предпринимательская экосистема (оценка условий ведения бизнеса: доступность инфраструктуры, финансов, бизнес-образования и др.), а также личные качества женщины (профессиональные навыки, хобби, семейная жизнь и др.).

По итогам пятой волны частные индексы выросли и достигли следующих значений: «Культура предпринимательства» – 81,3 п.п. (+10,1 п.п. по сравнению с предыдущим исследованием в декабре 2017 года), «Личные качества» – 76,3 п.п. (+9,5 п.п.) Частный индекс «Предпринимательская экосистема» продемонстрировал значение 63,2 п.п. (+5,6%).

Надия Черкасова, Председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России»:

«Индекс WBI по результатам исследования пятой волны составляет 69,4 пункта и демонстрирует по сравнению с 2017 годом устойчивость. Показатель превысил данные прошлого года на 0,3 пункта и с момента старта исследования в 2015 году вырос на 13,4 пункта, что говорит о постоянной и системной работe в данном направлении органов власти, институтов поддержки и бизнес-сообществ. Женщины-предприниматели отмечают рост доступности финансирования бизнеса, позитивные изменения в образовательных программах, а также растущее одобрение женщин, открывающих своё дело. В качестве ключевых факторов мотивации прихода в бизнес чаще всего девушки называют возможность больше зарабатывать самостоятельно, чем работая по найму, профессиональную самореализацию и гибкий график».

Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров:

«Результаты оценки женской предпринимательской активности имеют большую практическую ценность для всех тех, кто серьезно настроен на работу в сегменте женского предпринимательства. Это ориентир, позволяющий сформировать наиболее эффективный набор инструментов и программ, произвести их «тонкую настройку» под потребности данного целевого сегмента. Во многом именно благодаря внимательному изучению и анализу потребностей и предпочтений женщин-предпринимателей, мы в Банке пришли к комплексной модели работы с этим сегментом, в которой банк выступает в качестве полноценного партнера, помогающего запустить, вырастить и развивать бизнес во всех его аспектах. В рамках этой модели в режиме «одного окна» женщины-предприниматели могут получить у нас весь комплекс продуктов и услуг: кредитные продукты, РКО, финансовые и нефинансовые сервисы, а также пройти обучение и получить помощь при выборе программы господдержки».

1 Всероссийский опрос проведен в августе 2018 г. Опрошено 600 женщин, не ведущих предпринимательскую деятельность, и 400 женщин-руководителей предприятий из 8 федеральных округов.