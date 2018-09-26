Дальневосточный банк информирует о закрытии дополнительного офиса 14 в пгт. Славянка

Уважаемые клиенты! Уведомляем вас, что 10 октября 2018 года — последний рабочий день дополнительного офиса 14 ПАО «Дальневосточный банк» по адресу: 692701, пгт. Славянка, ул. 50 лет Октября, 7. Обслуживание клиентов осуществляется до 9 октября 2018 года до 13:00.

По вопросам перевода на обслуживание в другие подразделения Дальневосточного банка и для получения консультации по возможностям дистанционного банковского обслуживания просим обращаться:

до 9 октября 2018 года до 13:00 включительно — в дополнительный офис 14 по адресу: 692701, пгт. Славянка, ул. 50 лет Октября, 7.

— в дополнительный офис 14 по адресу: 692701, пгт. Славянка, ул. 50 лет Октября, 7. с 10 октября 2018 года — в дополнительный офис 22 по адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Ленина, 98.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам и эл. почте: +7 (4234) 32-82-58, +7 (4234) 32-09-28, ussuriisk@dvbank.ru.

Подробная информация о режиме работы подразделений Банка в разделе «Офисы банка» или по телефону Информационного центра 8 800 333-00-11 (звонок по России бесплатный).