Автомобиль с 230 кг запрещенного омуля остановили на пути к Иркутску

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Незаконную перевозку крупной партии омуля, запрещенного к вылову и обороту выявили правоохранители в Слюдянском районе утром 26 сентября.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, на федеральной дороге Р-258 «Байкал» Иркутск-Чита госинспекторы с целью проверки документов остановили автомобиль, следовавший в Иркутск. В ходе досмотра автомобиля в кузове полицейские обнаружили девять ящиков, содержащих 230 килограммов свежего омуля, запрещённым к обороту. Никаких сопроводительных документов на рыбу у 31-летнего жителя Кабанского района Бурятии, управлявшего автомобилем, не было.

По словам задержанного, рыбу он купил у рыбаков в Кабанском районе и вёз в Иркутск для продажи на рынке. Нарушитель привлечён к административной ответственности в виде штрафа по ч.2 ст.12.3 КоАП РФ в связи с управлением транспортным средством без документов, предусмотренных Правилами дорожного движения.

Груз был изъят, материалы по данному факту направлены в МВД Республики Бурятия для установления каналов сбыта рыбы.

Напоминаем, что с 1 октября 2017 года Минсельхоз ввёл запрет на промышленную добычу, вылов и продажу байкальского омуля.