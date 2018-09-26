300 тысяч рублей отсудила иркутянка у картинг-клуба из-за трамвы

Из-за отсутствия ремней безопасности в микроавтомобиле карт «Минихонда» в апреле 2017 года иркутянка получила серьезные травмы — разрыв печени и отрыв желчного пузыря.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска, в результате столкновения с отбойником женщина ударилась о руль карта, повредив внутренние органы. Пострадавшую доставили в больницу и сделали срочную операцию по удалению желчного пузыря и ушиванию печени.

Решением суда с индивидуального предпринимателя в пользу женщины взыскали компенсацию морального вреда (300 тысяч рублей) и штраф (150 тысяч рублей).