200 тысяч рублей получил обладатель Гран-при Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа»

В Иркутске завершился 17 Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени В.Г. Распутина. На торжественной церемонии закрытия, которая состоялась 25 сентября 2018 года в кинотеатре «Звездный», были подведены итоги и объявлены победители.



Гран-при кинофестиваля «Человек и Природа», а также приз 200 000 рублей получила игровая драма «Царь-Птица» режиссера Эдуарда Новикова (Россия, 2018). Награду представителю съемочной группы, исполнителю главной роли Степану Петрову вручили министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич и президент кинофестиваля Сергей Мирошниченко.

– Наш «Человек и Природа» давно стал важнейшим культурным событием для Иркутска и мирового кинематографического сообщества и подтвердил свою более высокую ответственность, свою сверхзадачу – воспитывать экологическое сознание людей, призывать к вечным истинам, – сказала министр.

Победителем в номинации «Лучший документальный фильм им. М.И. Ромма» стала работа «Пластиковый Китай» (режиссер Ван Цзюлян, Китай, 2016). Лучшим научно-популярным фильмом им. И.Д. Черского признана лента «Операция Мотылек» (режиссеры Гергелий Балаж, Балаж Лернер, Венгрия, 2017). Приз «Лучший полнокупольный фильм им. А.М. Дон-Отелло» получила картина «Лес» (режиссер Адам Смочински, Польша, 2016). Звания «Лучший игровой фильм им. Л.И. Гайдая» удостоена лента «Красный сад» (режиссер Мирбала Салимли, Азербайджан, 2016). Среди социально-экологических роликов лучшим назвали работу «Еноты-барабанщики сортируют мусор» (режиссер Андрей Левкович, Белоруссия).



Специальный приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы получил фильм «Ковчег Анотэ» (режиссер Мэтью Риц, Канада, 2018). Отдельно жюри отметило фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни» (режиссеры Ирина Журавлева, Владислав Гришин, Россия, 2018), которому достался приз за «Лучшую операторскую работу». Также были вручены «Приз молодежного жюри» – фильму «Скала» (режиссер Хамид Джафари, Иран, 2015) и «Приз СМИ-сообщества» – ленте «Жизнь с бактериями» (режиссеры Андрей Тимощенко, Станислав Ставинов, Россия, 2017).



«Приза зрительских симпатий» в этом году была удостоена картина «Разыскивается Филин» (режиссер Илья Цыганов, Россия, 2017) и ролик «Байкал-Тотем» (режиссер Юрий Дорохин, Россия, 2017). Дипломом Иркутского областного отделения «Союза кинематографистов России» награждена творческая группа фильма открытия кинофестиваля «Облепиховое лето» за «Успешный режиссерский дебют и талантливое воплощение образа героя в фильме».

По предварительным данным фестиваль посетило более 4000 человек. За пять фестивальных дней состоялась 106 показов, а также творческие встречи и мастер-классы, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на Ольгу Стасюлевич,