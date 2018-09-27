Кто такие топ-менеджеры и с чем их едят? ВЦИОМ опубликовал результаты опроса

Кто такие топ-менеджеры и как можно добиться успеха в этой должности? Россияне ответили на вопросы Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Абсолютное большинство россиян (94%) слышали слово «топ-менеджер», однако о том, кто такие топ-менеджеры, знают 41% респондентов (62% среди людей с высшим образованием). Остальные 53% опрошенных слышали это слово, но не знают, что оно означает.

Источник: Wciom

По мнению 32% опрошенных, главными качествами, которыми должен обладать топ-менеджер, являются грамотность, образованность и компетентность (44% среди людей 60 лет+). В числе прочих качеств топ-менеджеров россияне назвали коммуникабельность (15%) и порядочность (14%). Лидерские качества и целеустремленность указали по 12% наших сограждан, при этом оба качества чаще отмечают 25-34-летние (по 21%). Каждый десятый (10%) участник опроса считает, что топ-менеджеры должны быть ответственными (22% среди 18-24-летних).

Источник: Wciom

Мнения по поводу того, кто может стать топ-менеджером разделились: 49% респондентов утверждают, что эту должность могут занять только люди, с рождения обладающие определенными качествами, еще 41% говорят, что топ-менеджером можно стать, если развить в себе необходимые качества (51% среди людей со средним образованием).

Источник: Wciom

При этом треть россиян (33%) полагают, что чаще всего обычные управленцы становятся топ-менеджерами с помощью дружеских связей (39% среди 18-24-летних и 38% среди людей с неполным средним образованием). Еще 28% опрошенных считают, что в нашей стране успешным руководителем высшего уровня можно стать благодаря заслугам и успешному опыту управления. Каждый пятый участник опроса (20%) полагает, что топ-менеджером без помощи родственников не стать. Чаще остальных такого мнения придерживаются люди со средним специальным образованием и 45-59-летние (по 27%).

Источник: Wciom

Согласно данным опроса, особо успешных топ-менеджеров отличают в первую очередь работа над важными для общества проектами, и признание их профессионализма другими топ-менеджерами (по 43%). Такого мнения чаще придерживаются 18-24-летние (59% и 60% соответственно). В числе прочих отличий успешного топ-менеджера от менее успешного россияне называют работу над известными проектами (38%), более высокие доходы (33%), популярность в обществе (28%).

Источник: Wciom

Самым успешным топ-менеджером, по мнению опрошенных, является А. Миллер – 10% респондентов назвали его фамилию. На втором месте в «народном» рейтинге – Г. Греф – 6% наших сограждан считают его успешным. Третью строчку занимает И. Сечин (5%). Тем не менее, большинство россиян (68%) затруднились назвать успешного топ-менеджера.