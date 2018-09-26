Продукты Приангарья: из 2263 проб обнаружено пять, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям

Структурам правительства Иркутской области поручено проработать систему взаимодействия таможни и других контролирующих органов, а также подготовить перечень мер по пресечению поставок контрафактной плодоовощной продукции на рынок региона. Такое решение было озвучено на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе.

Фото: g2.dcdn.lt

Решение было принято в ходе рассмотрения ситуации с загрязнением пищевой продукции остаточными количествами антимикробных препаратов и пестицидов. В целом по России за последние девять лет удельный вес выявления антибиотиков в пищевых продуктах имеет тенденцию к увеличению с 0,33% до 0,5%. В 2017 году территориальными органами Роспотребнадзора исследовано 28,5 тысяч проб пищевых продуктов на содержание антибиотиков, из которых 151 проба (0,53%) не соответствовала установленным нормативам.

Было высказано мнение о необходимости формирования регионального банка данных пестицидов и антибиотиков, применяемых в производстве пищевых продуктов организациями агропромышленного комплекса для контроля за продовольственным сырьем и пищевой продукцией. В связи с этим ведомствам необходимо актуализировать собственные реестры данных о распространении антимикробной резистентности для использования их при формировании единой межведомственной базы. По информации пресс-службы правительства региона, Центр гигиены и эпидемиологии приступит к формированию общего банка. По мере его формирования будет расширен перечень проводимых исследований.

Отдельно был рассмотрен вопрос, связанный с надзором за качеством и безопасностью пищевых продуктов. Как рассказала начальник отдела надзора за питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области Елена Каурцева, в течение шести месяцев текущего года по области исследовано 2263 пробы пищевых продуктов и продовольственного сырья по показателям химической контаминации. Не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям всего пять проб. Наибольший удельный вес (79%) в общем объеме исследованных проб приходится на три группы продуктов: кулинарные изделия, молоко и молочная продукция, мясо и мясопродукты. Практически половина продукции, несоответствующей обязательным требованиям, выявлена в социальных объектах. Для дальнейшего недопущения поступления такой продукции в учреждения при осуществлении конкурсных процедур по закупке пищевых продуктов, в ведомства социального блока направлены информационные письма с указанием изготовителей и поставщиков несоответствующей продукции.

По итогам обсуждения комиссией рекомендовано привлекать местных товаропроизводителей к участию в госконтрактах для обеспечения государственных и муниципальных нужд.– В продолжение темы по запрету ввоза некачественной продукции важно как можно быстрее сделать так, чтобы наполнить рынок Иркутской области продуктами местных товаропроизводителей. На это требуется время, – подчеркнул губернатор. – Это является для нас приоритетным, и работа в этом направлении министерством сельского хозяйства ведется.