Сколько денег готовы потратить россияне на ремонт?

Отремонтировать свои квартиры и дома планируют в ближайшее время более трети россиян при этом половина из них готовы потратить ремонт до 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные всероссийского исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в июле 2018 года.

Примерно каждый третий россиянин (37%) планирует делать ремонт у себя в квартире или доме, причем этот показатель почти не изменился по сравнению с 2017 годом (33%). Каждый десятый (10%) задумывался о ремонте, но отложил его из-за отсутствия денег. Более половины россиян (53%) не будут делать ремонт.

Почти половина россиян (46%), планирующих ремонт, хотят делать его в течение ближайшего года, 11% – в течение двух лет, 16% – в течение трех лет, а каждый четвертый (27%) – в долгосрочной перспективе, через 4 года и позднее.

Чаще всего в ходе ремонта россияне собираются клеить обои (79%), штукатурить, выравнивать или шпатлевать стены (40%), делать натяжные потолки (32%), красить стены (30%) или устанавливать сантехнику (30%). Примерно равные доли планируют менять покрытие полов (22%) и устанавливать новые окна (21%). Лишь 5% планируют делать перепланировку.

По сравнению с прошлым годом выросла доля тех, кто определился с суммой средств, которую они могут потратить на ремонт. С 39% на 12 п.п. выросла доля планирующих потратить до 100 тыс. руб. (в основном это произошло за счет снижения доли затруднившихся ответить на вопрос). Почти каждый пятый (18%) готов потратить от 100 до 250 тыс. рублей, 9% – от 250 до 500 тыс. рублей. 3% готовы потратить на ремонт более миллиона рублей.

Наиболее популярные магазины, где россияне планируют закупать строительные материалы – «Леруа Мерлен» (37%), «ОБИ» (12%), Castorama (10%), «Икеа» (8%). 31% будут покупать материалы в других специализированных магазинах, а 35% – на строительных рынках.

Самые дорогие покупки россияне планируют совершить в магазинах «ОБИ» и Castorama, здесь они готовы потратить более миллиона рублей. В специализированных магазинах и на строительных рынках россияне планируют покупки на суммы до 250 тыс. рублей.