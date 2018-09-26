Более 80 млрд рублей планируется направить на дороги Иркутской области в ближайшие пять лет

Планируемый для привлечения объем средств федерального бюджета на период 2019 – 2024 годы для финансирования дорожной отрасли Приангарья составит 35,2 млрд рублей. Кроме того, на эти цели предполагается направить 48 млрд рублей из региональной казны. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на Евгения Липатова, заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Фото: irkobl.ru

Накануне в Федеральном дорожном агентстве состоялось предварительное рассмотрение программы дорожной деятельности Иркутской области на 2019 – 2024 годы, разработанной с целью достижения целевых показателей национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Планируется выполнять весь необходимый комплекс дорожных работ, в том числе строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения. Кроме того, снизить количество мест концентрации ДТП и уменьшить количество автодорог, работающих в режиме перегрузки.

– Благодаря участию Иркутской области в федеральном приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги» за два года (2017 и 2018 гг.) в регион привлечено 1,4 млрд рублей федерального финансирования, еще 1,6 млрд рублей выделено из областного и 302,3 млн рублей местных бюджетов, – сообщил Евгений Липатов.

В 2017 году в ходе реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации приведено в нормативное состояние 93,6 км дорог регионального и местного значения (36,4 км региональных дорог, 29 км местных дорог в г. Иркутске, 17,7 км в г. Ангарске, 10,5 км местных дорог в г. Шелехове), устранено 31 место концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В 2018 году запланировано отремонтировать 96,6 км дорожной сети Иркутской агломерации, на сегодняшний день работы завершены полностью более чем на 70% объектов, это 69,8 км. Также в рамках проекта планируется устранить 45 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий – на 17-ти местах работы полностью выполнены, в стадии завершения работы на 20-ти объектах. Срок окончания работ 1 ноября 2018 года.

– Со следующего года мы планируем приступить к более масштабным работам – по капитальному ремонту и реконструкции дорог, – отметил замминистра.