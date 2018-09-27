Байкальский регион могут включить в компетенции Минвостокразвития

В октябре Правительство РФ может расширить полномочия министерства РФ по развитию Дальнего Востока за счет включения в сферу его компетенций Байкальского региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Вопрос о включении в сферу деятельности Минвостокразвития трех регионов – Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края – был поднят сенаторами на заседании комитета.

На данный момент предлагается несколько вариантов. Первый – изменение границ округа и включение территорий Забайкалья в Дальневосточный федеральный округ. Второй – распространение действия институтов развития Дальнего Востока на эти регионы.

По словам Олега Мельниченко, председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, пока решения по данному вопросу не принято.«Председатель правительства (Дмитрий Медведев) решение о расширении полномочий министерства предварительно поддержал, поручение проработать данный вопрос было дано трем министерствам. Два министерства – Минвостокразвития и Минэкономразвития свою позицию уже представили. Следующий шаг – доклад курирующего вице-премьера председателю правительства, – отметила Ольга Мельниченко. – Ожидаем, что решение будет принято в октябре».Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов подчеркнул, что Минвостокразвития готово к добавлению полномочий и увеличению своего функционала:«Мы готовы к такому решению. Но нам нужны конкретные задачи, чего от нас ждут».