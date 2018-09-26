В Приангарье ввели в оборот почти на 5% больше залежных земель, чем планировалось

Сельхозтоваропроизводители Иркутской области ввели в оборот 26,2 тыс. га залежных земель. По словам министра сельского хозяйства области Илья Сумароков, это на 4,8% больше от запланированных на 2018 год объемов.

Фото: irkobl.ru

– Самых значительных показателей в этой деятельности добились в Тайшетском районе, там ввели 4 тыс. 695 га залежных земель. На втором месте Куйтунский район с результатом в 3 тыс. 820 га. Тройку лидеров замыкает Тулунский район, где освоили 2 тыс. 932 га целины, – отметил министр.

В целом работы по освоению земель сельхозназначения будут продолжены в текущем году до 1 ноября, сообщает пресс-служба областного правительства.

В 2017 году в сельскохозяйственный оборот ввели 39 тыс. га залежных земель. Тогда больше всего пашни ввели в Тулунском районе – 7 тыс. 237 га, в Куйтунском районе – 4 тыс. 848 га, в Боханском районе – 4 тыс. 620 га, Нижнеудинском районе – 3,5 тыс. га, Братском районе – 2 тыс. 341 га.

По итогам работы по освоению целины в Приангарье в 2018 году удалось увеличить яровой сев под урожай 2018 года на 33,2 тыс. га. Это один из лучших показателей в России. Так, площадь посева зерновых и зернобобовых культур увеличили на 14,1 тыс. га – до 442,2 тыс. га, масличных культур – на 7,9 тыс. га – до 21,2 тыс. га, однолетних трав – на 9,2 тыс. га – до 86,6 тыс. га.

Напомним, министерство сельского хозяйства Иркутской области с 2017 года предоставляет сельхозтоваропроизводителям региона субсидии на проведение культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения по ставке 2 тыс. 400 рублей за 1 га введенных в оборот залежных земель.