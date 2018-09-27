Двух ангарчан будут судить за убийство предпринимателя

В Иркутский областной суд для рассмотрения поступило уголовное дело в отношении двух жителей Ангарска, подозреваемых в организации и исполнении убийства предпринимателя.

Как сообщает 25 сентября 2018 года пресс-служба суда, по версии следствия, в декабре 2017 года у одного из подсудимых возник умысел на убийство знакомого из-за имевшегося долга. Не решаясь лично совершить задуманное, мужчина за деньги привлек своего работника в качестве исполнителя преступления. Последний, находясь утром 8 декабря возле гаражного кооператива, выстрелил в спину предпринимателю. Потерпевший скончался на месте происшествия. Очередное судебное заседание по данному уголовному делу состоится 26 сентября.