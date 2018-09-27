Петр Авен избран Председателем Совета Директоров Альфа-Банка

Петр Авен избран Председателем Совета Директоров Альфа-Банка. Решение принято на состоявшемся 26 сентября 2018 года заседании Совета директоров Альфа-Банка.

В состав Совета Директоров, который был переизбран 18 сентября на внеочередном собрании акционеров, входят: Петр Авен, Эндрю Бакстер, Владимир Верхошинский, Андрей Косогов, Артем Леонтьев, Алексей Марей, Олег Сысуев, Михаил Фридман и Оскар Хартманн.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.