РСХБ продолжает акцию «Хорошее начало» для МСБ

В Россельхозбанке действует акция «Хорошее началo». Банк предлагает компаниям малого и среднего бизнеса бесплатное открытие счета в рублях и его обслуживание в течение трех месяцев.

В качестве дополнительного преимущества РСХБ отменена комиссия за три календарных месяца, включая месяц открытия счета, на переводы денежных средств в рублях через системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент»/«Банк-Клиент» и «Мобильный банк» на счета в РСХБ и в других кредитных организациях. Кроме того, операции по приему и пересчету денежной наличности в рублях в течение одного календарного месяца, в котором был открыт счет, для участников акции также бесплатны.

Россельхозбанк постоянно разрабатывает новые предложения и сервисы для МСБ, повышает конкурентоспособность продуктов с учетом современных тенденций на рынке и потребностей клиентов. Воспользовавшись акцией «Хорошее начало», компании снизят затраты на расчетно-кассовое обслуживание в первые месяцы после старта бизнеса, а также повысят скорость и качество управления счетами с помощью современной системы дистанционного банковского обслуживания РСХБ.

Специальное предложение действует до 30 ноября 2018 года. Подробные условия акции размещены на официальном сайте РСХБ.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.