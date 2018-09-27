Байкальский заповедник возглавил Топ-5 лучших мест экотуризма России

Министерство культуры РФ составило рейтинг самых экологичных туристических мест России и подготовило сборник с лучшими практиками в этой области. Лидером среди них стал Байкальский государственный заповедник.

Фото А. Безрукова

В топ-5 лучших туристических мест также вошли «Заповедное Прибайкалье», природный заповедник «Столбы», природный парк «Ергаки» и национальный парк «Кенозерский».

Как отмечает Министерство культуры, экологический туризм – перспективное направление, однако не на всех особо охраняемых природных территориях существует развитая инфраструктура.

Лидером экологического туризма в России стал Сибирский федеральный округ, где лучшими признаны 14 мест для экотуризма. По информации пресс-службы заповедника, в список включены «Большая Байкальская тропа», Алтайский природный биосферный заповедник и др.Всего было представлено 123 объекта экотуризма, и лишь половина из них соответствует ГОСТу. Важными критериями при составлении рейтинга были соответствие уровню качества и безопасности, наличие экскурсоводов, спасателей, медиков и переводчиков; соотношение цены и качества предоставляемых услуг; наличие гостевых домов, кемпингов, палаточных лагерей и других мест проживания; доступность объектов экотуризма маломобильным гражданам и людям с ограниченными возможностями. Также учитывались возможности для отдыха и экскурсий – музеи, визит-центры, экотропы, пикниковые точки, этногородки, пешеходные туры, конные туры и т.д. По всем этим критериям Байкальский заповедник стоит на первом месте.Многие путешественники не всегда владеют достоверной информацией о том, какие возможности для изучения природы есть на тех или иных особо охраняемых природных территориях. Также существует проблема низкого уровня информирования населения о правилах нахождения на территории такого рода, о защите окружающей среды и том вреде, который можно нанести окружающей среде неорганизованным туризмом.