Работники тулунской аптеки через суд получили 294 тысячи рублей зарплаты

В пользу работников аптеки Тулуна приставы взыскали почти 300 тысяч рублей задолженности по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Прокурор Тулунской межрайонной прокуратуры в интересах 8 сотрудников аптеки направил в суд иск о погашении задолженности по зарплате в размере 294 тысяч рублей. Судья иск удовлетворил, после чего судебные приставы уведомили руководство организации о возбуждении исполнительных производств, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера, которые могут быть приняты в результате игнорирования требований.



