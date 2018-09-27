Работники тулунской аптеки через суд получили 294 тысячи рублей зарплаты

В пользу работников аптеки Тулуна приставы взыскали почти 300 тысяч рублей задолженности по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.
Прокурор Тулунской межрайонной прокуратуры в интересах 8 сотрудников аптеки направил в суд иск о погашении задолженности по зарплате в размере 294 тысяч рублей. Судья иск удовлетворил, после чего судебные приставы уведомили руководство организации о возбуждении исполнительных производств, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера, которые могут быть приняты в результате игнорирования требований.
Новости
Работники тулунской аптеки через суд получили 294 тысячи рублей зарплаты27 сентября 2018
В пользу работников аптеки Тулуна приставы взыскали почти 300 тысяч рублей задолженности по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.
/ СИА /
Стала известна программа II Международного Байкальского риск-форума
Лучшие цитаты БРИФ-2017
«Никакой теории, только практика». Денис Скороходов о БРИФ-2018
«Все набрали попкорна в ожидании второго этапа Федерального закона № 214-ФЗ»
«Мелкие застройщики должны уйти с рынка, спасибо за откровенность». Яркие цитаты с круглого стола между застройщиками и банками
Профессионалы рынка обсудят перемены на рынке недвижимости и ипотеки в «Точке кипения» 20 сентября