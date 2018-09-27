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Работники тулунской аптеки через суд получили 294 тысячи рублей зарплаты

27 сентября 2018

В пользу работников аптеки Тулуна приставы взыскали почти 300 тысяч рублей задолженности по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.
Прокурор Тулунской межрайонной прокуратуры в интересах 8 сотрудников аптеки направил в суд иск о погашении задолженности по зарплате в размере 294 тысяч рублей. Судья иск удовлетворил, после чего судебные приставы уведомили руководство организации о возбуждении исполнительных производств, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера, которые могут быть приняты в результате игнорирования требований.

 


<p>Фото из архива УФССП России по Иркутской области</p>
/ СИА /
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