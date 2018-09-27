За 350 тысяч рублей долга по алиментам жительницу Иркутской области обязали выделить детям доли в квартире

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В Казачинско-Ленский районный отдел судебных приставов УФССП России по Иркутской области поступил исполнительный лист, выданный на основании решения Казачинско-Ленского районного суда, об обязании гражданки выделить доли в квартире в пользу троих детей.

По информации пресс-службы УФССП России по Иркутской области, гражданка не уделяла достаточного внимания сыну и двум дочерям, не имела условий для содержания и воспитания детей, нигде не работала и злоупотребляла алкоголем, в связи с чем была лишена родительских прав. За два года женщина накопила задолженность алиментов в размере 350 тысяч рублей. Администрация детдома, на попечении которого находятся дети, обратилась в суд и потребовала оформить на троих детей доли в благоустроенной квартире, принадлежащей должнику. Казачинско-Ленский районный суд иск удовлетворил.

В принудительном порядке женщина была доставлена в территориальный отдел Росреестра, где были составлены договоры дарения.

Должностным лицам были предоставлены документы, подтверждающие регистрацию права собственности каждого ребенка на 1/4 части квартиры. Исполнение решение суда не освобождает мать от выплаты алиментной задолженности.