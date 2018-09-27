Сбербанк приступает к выплатам страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «Аксонбанк»

ПАО Сбербанк объявлено победителем конкурсного отбора, проведенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для осуществления выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации ООО КБ «Аксонбанк».

С 27 сентября 2018 года ПАО Сбербанк осуществляет прием заявлений и выплату страхового возмещения вкладчикам (физическим лицам) и вкладчикам, имеющим вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности в уполномоченных подразделениях.

ПАО Сбербанк осуществляет выплаты вкладчикам ООО КБ «Аксонбанк» в г. в Москве, Тамбовской обл., Ярославской обл., Ивановской обл., Костромской обл., Владимирской обл., Вологодской обл., Ленинградской обл., Кировской обл., Республике Коми.

Перечень уполномоченных подразделений и порядок выплаты страхового возмещения размещены на сайте ПАО Сбербанк в разделе «Все продукты и услуги» в подразделе «Выплаты АСВ» в закладке «Полезно знать».

Обращаем внимание, что 29.12.2014 вступил в действие Федеральный закон №451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».

Данным Федеральным законом увеличен предельный размер страхового возмещения по вкладам с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей.