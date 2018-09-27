Сбербанк начал обслуживать карты международной платежной системы JCB

Сбербанк приступил к обслуживанию карт международной платежной системы JCB в своей эквайринговой сети.

Новым клиентам, заключившим договор на услуги эквайринга со Сбербанком, обслуживание карт JCB будет доступно автоматически. Подключение возможности приема карт JCB клиентам, уже пользующимся услугой эквайринга от Сбербанка, будет производится поэтапно.

Международная платежная система JCB является одной из крупнейших международных платежных систем. На сегодняшний день в мире выпущено более 117 млн карт JCB, основная доля которых приходится на Японию, Корею, Таиланд, Тайвань, Вьетнам и Китай. По данным Ростуризма , туристический поток в Россию из этих стран растет, что создает растущий спрос на обслуживание данных карт.

Директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Светлана Кирсанова:

«Развитие безналичного оборота в РФ — один из наших стратегических приоритетов. Поэтому подключение эквайринговой сети Сбербанка к платежной системе JCB — логичный шаг, ориентированный на создание комфортных условий для активного использования карт JCB зарубежными гостями и резидентами, а также для роста бизнеса торгово-сервисных предприятий, использующих эквайринг Сбербанка».

Генеральный директор JCB International Eurasia Такаси Суэцугу:

«Мы рады, что Сбербанк, будучи крупнейшим банком на российском рынке, приступает к приему и обслуживанию карт JCB. Увеличение количества точек приема карт JCB — это важный этап для нашей компании в достижении цели по созданию стабильной базы держателей карт в России. Надеемся, что сотрудничество со Сбербанком станет большим шагом в развитии платежной системы JCB в России».