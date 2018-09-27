Банк «Открытие» объявил финансовые результаты за август

В августе портфель средств юридических лиц вырос на 21,7 млрд руб. до 323,5 млрд руб., при этом основной рост пришелся на срочные рублевые депозиты. Объем привлеченных средств населения без учета валютной переоценки стабилен и на 01.09.2018 составил 443,3 млрд руб.

По итогам месяца объем ссудной задолженности юридических лиц вырос до 756,3 млрд руб., увеличившись на 4,0 млрд руб. Без учета валютной переоценки портфель в целом стабилен, при этом погашения кредитов в августе были замещены новыми выдачами.

Кредитный портфель физических лиц демонстрирует устойчиво положительную динамику с ростом на 3,9 млрд рублей в августе, до 123,4 млрд руб. по состоянию на 01.09.2018.

В августе собственные средства (капитал) банка «Открытие» выросли до 260,8 млрд руб. в результате размещения дополнительной эмиссии акций банка на общую сумму 42,7 млрд руб., предусмотренной изменениями в План участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации и приобретенной Банком России, из которых 31,9 млрд руб. было направлено дочерним компаниям банка в качестве финансовой помощи.

Положительная динамика операционного дохода в августе по сравнению с предыдущим месяцем была обусловлена ростом доходов от клиентского бизнеса (процентного и комиссионного доходов), увеличением результата по волатильным статьям, в частности по операциям с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами и их переоценки, а также восстановлением резервов. Ввиду отражения предоставленной материальной помощи АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», АО «НПФ электроэнергетики», АО «НПФ РГС»1 через отчет о прибылях и убытках в августе банк «Открытие» получил отрицательный финансовый результат в размере минус 7,0 млрд руб. против чистой прибыли в размере 0,75 млрд руб. месяцем ранее.

Нормативы достаточности капитала выполняются с существенным запасом: Н1.0 = 16,96% (минимум с учетом надбавок - 10,525%), Н1.1 = 16,95% (минимум - 7,025%), Н1.2 = 16,97% (минимум - 8,525%) по состоянию на 01.09.2018.

1 АО «НПФ электроэнергетики», АО «НПФ РГС» реорганизованы 17.08.2018 в форме присоединения к АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ».