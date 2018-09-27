Банк «Открытие» оформил первые специальные счета участникам закупок

В связи с изменением законодательства по проведению тендеров в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ банк начал открывать специальные счета участникам закупок. За открытие и ведение специальных счетов клиентам банка комиссионное вознаграждение не взимается (при наличии открытого расчетного счета).

Для новых клиентов до конца 2018 года действует специальное предложение:

— при открытии специального счета предоставляется бесплатное открытие и ведение в течение 3-х месяцев;

— при одновременном открытии расчетного и специального счетов расчетный счет открывается и ведется в течение 3-х месяцев бесплатно, а специальный счет бесплатно открывается и ведется в течение всего периода действия расчетного счета;

Банк самостоятельно сообщает электронным площадкам об открытии специальных счетов участникам закупок. При необходимости, сотрудник Банка может оформить все документы в удобном для клиента месте.

Справочно:

С началом июля вступила в силу значительная часть масштабных поправок к законам «О контрактной системе» (44-ФЗ) и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ), предусматривающая электронизацию закупочных процедур. В том числе нормы, определяющие порядок работы механизма спецсчетов для размещения средств обеспечения заявок. Однако действовать эти нормы начнут только после запуска "новых" ЭТП, прошедших названный отбор. До этого момента средства обеспечения заявок на участие в закупках должны размещаться по действующей в настоящее время схеме.