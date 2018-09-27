БКС Банк отменяет комиссию за валютные переводы для корпоративных клиентов в рамках акции

БКС Банк запустил акцию для корпоративных клиентов: все валютные переводы осуществляются бесплатно. Такая возможность предоставляется тем клиентам, которые впервые открывают расчетный счет в БКС Банке. Акция продлится до 31 декабря 2018 года. Чем раньше клиент откроет расчетный счет в банке, тем дольше сможет пользоваться «льготным периодом», срок которого совпадает со сроком действия акции.

«Прежде всего акция будет интересна тем клиентам, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Для них наше решение можно назвать беспрецедентным, оно позволяет оптимизировать затраты. Отмечу, что в среднем по рынку комиссия за валютный перевод составляет 30-50 $, при этом наши клиенты до конца года смогут пользоваться этой услугой бесплатно», — комментирует директор по работе с корпоративными клиентами БКС Банка Александр Хенкин.

Открывая расчетный счет, клиент может выбрать любой пакет услуг, действующий в БКС Банке. Наиболее востребованным у компаний, ведущих международный бизнес, является пакет «Безграничный». Комиссия за валютный контроль в рамках этого пакета не превышает 12,9 тыс. рублей. Клиенты БКС Банка традиционно получают оптимальные ценовые и технические условия по конвертации средств.

Чтобы принять участие в акции, достаточно позвонить в банк или оставить заявку на открытие расчетного счета на сайте банка.