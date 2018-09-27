Акции по потребительскому кредитованию действуют в Солид Банке до 1 октября

Солид Банк напоминает, что акции по кредитам "Бюджетный" и "Рефинансирование кредитов других банков" действуют до 1 октября 2018 г.



Кредит "Бюджетный" для сотрудников бюджетных организаций, госслужащих, военных пенсионеров и работников более 1000 крупных коммерческих предприятий можно оформить по ставке 12% годовых, на сумму до 1 500 000 руб., сроком до 5 лет.



Рефинансировать же кредиты, оформленные ранее в других кредитных организациях, можно по ставке 10,99% годовых, общая сумма всех рефинансируемых кредитов – 3 000 000 руб., срок до 5 лет. До 800 000 руб. не требуется поручительство или залог.



Данные условия одни из самых конкурентных на рынке кредитования физических лиц на текущий момент. Если для реализации личных планов вам не достаточно собственных сбережений, советуем не откладывать, а оформлять кредиты сейчас, в период действия максимально низких ставок.



Подробнее условия всех кредитных программ на сайте банка.



Для оформления кредита можно заполнить онлайн-заявку, а также посетить любой офис АО "Солид Банк".